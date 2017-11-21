Investigan casos de placas falsas

Saltillo Coah.- La Administración Fiscal del Estado sigue detectando la circulación de placas falsas de otras entidades en Coahuila, pues ha descubierto 12 casos que ya han sido turnados a la Fiscalía General del Estado.

“Seguimos haciendo los operativos, obviamente estamos en forma más minuciosa con el Repuve (Registro Público de Vehículos) y con Plataforma México para detectar ese tipo de casos y dar parte a la Procuraduría (Fiscalía)”, señaló Roberto José Díaz García.

El Administrador Fiscal del Estado reconoció que los 12 casos que han llegado a la Recaudación deben de ser algunos de los que se han detectado en los operativos policíacos.

“Nosotros hemos puesto las denuncias desde que estos casos empezaron a salir en las redes sociales, había algunos establecimientos inclusive que ya estaban operando y las pusimos inmediatamente.

“Tenemos que integrar una carpeta de investigación y presentamos las denuncias inmediatamente, los casos son básicamente en lo que es Saltillo, Monclova y Torreón”, informó el funcionario estatal.

Díaz García recordó que ante el Buen Fin, que en el caso de Recaudación Fiscal se extenderá hasta el próximo viernes, han tenido una gran respuesta de los contribuyentes, ante las “ofertas” en que pusieron los diferentes cobros por concepto de impuestos vehiculares.

“La afluencia ha sido bastante importante, superamos en un 50 por ciento un día normal, inclusive ahorita en la mañana (ayer) que pasé por las oficinas teníamos fila esperando”, declaró.

El funcionario estatal precisó que hasta ayer, unas 3 mil 500 personas habían aprovechado en todo el Estado las facilidades de pago implementadas por su dependencia. Señaló que en general, el cumplimiento de pago de los contribuyentes llega al 72 por ciento.

“Estamos esperando que el 28 por ciento restante acuda para que regularice su situación, que vienen siendo alrededor de 240 mil contribuyentes”, apuntó.

12 casos de placas falsas ha detectado la Administración Fiscal de Coahuila. Será hasta el próximo viernes cuando lleguen a su fin los estímulos fiscales para automovilistas.

La afluencia a las oficinas de Recaudación supera en un 50 por ciento un día normal. 3 mil 500 personas han aprovechado las facilidades de pago.

72 por ciento de los contribuyentes ha cumplido con su pago.

240 mil automovilistas no han pagado sus derechos vehículares en la entidad.

Estímulos

Licencias: 50 por ciento de descuento. Placas, por primera vez, incluye el derecho de control vehicular: mil 200 pesos.

Si tienes placas de otro estado y quieres volver a pagar en Coahuila: mil 200 pesos.

Rezagos en tus derechos de control vehicular, con 2 mil 500 pesos te regularizas.