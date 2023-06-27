Investigarán los delitos de tortura

SALTILLO, COAH.- El Congreso del Estado de Coahuila aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura, además de investigar y sancionar delitos relacionados con la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En la sesión de este martes, los legisladores locales aprobaron el dictamen que reforma a la Ley orgánica de la Fiscalía General del Estado con el propósito de que las diligencias de investigación se lleven a cabo con el total respeto a los derechos humanos.

Cabe señalar que como parte de las facultades que tendrá la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura, serán tomar la declaración de los denunciantes para, posteriormente, ingresar a los lugares en donde se señale que se cometió el delito y registrar los hechos en el Registro Nacional del Delito de Tortura.

La nueva Fiscalía podrá pedir el resguardo del lugar y solicitar a los peritos su intervención y para que elaboren el dictamen médico-psicológico, además de solicitar a instancias públicas y privadas la atención médica, psicológica y jurídica de la víctima, además de emitir medidas para la protección y resguardo de la vida y la integridad de las víctimas y testigos, entre otras.