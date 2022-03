Inviable reformar al INE

SALTILLO, COAH.- El Diputado Jaime Bueno señaló que es inviable la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la reforma que pretende enviar a la Cámara de Diputados para que sea la ciudadanía quien designe a lo representantes y consejeros del Instituto Nacional Electora, que es un organismo autónomo.

"Tendría que revisarse a profundidad, pero no es solamente porque así lo deciden; por ejemplo, en el caso de la Reforma Eléctrica no tenemos aún el dictamen y ya falta poco para poder debatirla, el grupo de Morena es la mayoría y han dado a conocer que quieren ver el tema el 13 ó 14 de abril, pero no nos han enviado nada", explicó el legislador.

Por otra parte, Jaime Bueno añadió que el INE es una gran institución que ha costado muchos años de trabajo para poder darle la autonomía y la independencia: "Hoy (miércoles) hay comisión en la dependencia y seguramente se tocará el tema de la reforma electoral, pero necesitamos darle la seriedad que merece el tema y revisarlo a profundidad, sobre todo porque se requiere de gente realmente capacitada, perfiles adecuados y con conocimientos sobre lo que se ejerce, no con candidatos a modo".

De igual manera, el Diputado Federal expresó: "El Presidente Andrés Manuel López Obrador esta dictando agenda y primero fue su revocación, ahora sigue la Reforma Eléctrica y pretende seguir con la electoral justamente en tiempos electorales, cuando en seis estados de la República Mexicana habrá elecciones".