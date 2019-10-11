Invierte MARS en obras y fortalece seguridad

Saltillo, Coah.- Para fortalecer la seguridad así como invertir en más obras públicas en beneficio de los coahuilenses, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís realizó una intensa gira de trabajo por los municipios de Abasolo, Escobedo, Juárez y Progreso.

En materia de seguridad, Coahuila se mantiene como una de las entidades federativas más seguras del norte de México, donde se tiene un trabajo en conjunto y coordinado con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno en beneficio de la población.

En la obra social en Coahuila se invierten más de 2 mil millones de pesos al cierre del año con el Programa “Vamos a Michas”, y en materia de seguridad se han entregado más de 150 patrullas.

Con una inversión de 6.5 millones de pesos dieron inicio formal a obras de mejoramiento urbano, con la pavimentación de espacios públicos en el municipio de Juárez.

Con una inversión de 6.5 millones de pesos se dio inicio formal a obras de mejoramiento urbano, con la pavimentación de espacios públicos e iluminación y cuartos adicionales, entre otras acciones dentro de “Vamos a Michas” en el Municipio de Juárez.

De la misma forma, en compañía de la alcaldesa María del Carmen Durón Olivares entregó dos patrullas para la corporación de Seguridad Pública Municipal a los oficiales Manuel Alejandro Chi Aguilar y Christian Padilla Pérez.

En el Municipio de Progreso, con una inversión de 65 millones de pesos dio el arranque de “Vamos a Michas”, y con ello poder remodelar el alberge y capilla de velación en San José de Aura, la rehabilitación del campo de fútbol en pasto sintético con sus accesorios, construcción del centro acuático y área recreativa.

Así como la ampliación de vialidad de acceso en Avenida Juárez con Héctor J. González, pavimentación asfáltica banquetas de concreto, sustitución de tubería de agua, bacheo y alumbrado público led en diferentes partes del municipio.

Además de atender 7 comunidades rurales con la construcción de 12 baños, 26 cuartos adicionales y la ampliación de vialidad y alumbrado público en el crucero de Pirineos entronque con Carretera Federal 57, entre otras obras.

Acompañado del alcalde Federico Quintanilla Riojas, el Mandatario estatal firmó el pacto de trabajo en beneficio de la ciudadanía, donde plasmaron las acciones que vendrán a elevar la calidad de vida de los habitantes de este municipio.

Para fortalecer la Seguridad Pública, el Mandatario estatal también entregó dos patrullas totalmente equipadas para con ello tener la cobertura en zonas rurales y en la cabecera municipal, y con ello garantizar la paz y tranquilidad que las familias demandan.

En el Municipio de Escobedo, el titular del Poder Ejecutivo coahuilense firmó el convenio “Vamos a Michas” por 4.1 millones de pesos y con ello realizar obras de concluir la techumbre en la plaza principal y la ampliación de la red eléctrica, cisternas, baños, pasto sintético, y 17 cuartos adicionales.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís realizó una intensa gira de trabajo por los municipios de Abasolo, Escobedo, Juárez y Progreso.

A su vez, hizo la entrega de dos patrullas para garantizar la cobertura en vigilancia del Municipio de Escobedo y sus comunidades; en compañía de la alcaldesa Dulce Belén de la Rosa se hizo el acto protocolario, entregando las llaves de las patrullas a Pablo Adalberto Romero Herrera y Santiago Chávez Riojas, elementos de la corporación policiaca.

Para finalizar la gira, el Mandatario estatal arrancó en el Municipio de Abasolo el programa “Vamos a Michas” para mayor infraestructura con una inversión de 16.3 millones de pesos, y en compañía de la alcaldesa Mirasol Treviño Puente se firmó el compromiso de llevar a cabo una transformación en los sectores urbano y ejidal.

La inversión de 16 millones de pesos contempla la adquisición de camiones, un programa amplio de infraestructura y además de 11 techos ligeros; en este municipio hizo la entrega de dos patrullas totalmente equipadas, que vienen a sumarse al parque vehicular con que cuentan.

Las llaves de las nuevas patrullas fueron entregadas a los oficiales Isaí Guadalupe Dávila Puente y Patricio Ramírez Martínez, lo que permitirá a los elementos reforzar sus rondines.