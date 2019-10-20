Invita a automovilistas a verificación vehicular

Torreón, Coah.- La Secretaría de Medio Ambiente (SMA) del Gobierno de Coahuila invita a la población a realizar la verificación vehicular, utilizar menos el coche y más la bicicleta y el transporte público, como medidas para mejorar la calidad del aire.

Óscar Alejandro Flores García, subsecretario de Gestión Ambiental en la entidad, anunció que desde esta dependencia de Gobierno implementan el Programa de Gestión de Calidad del Aire del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017-2026.

Mismo que arrancó en 2017 y se encuentra soportado por las estaciones automáticas de monitoreo de calidad del aire ubicadas en Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Monclova.

El servidor público detalló que en el estado se tiene un estándar normal, sin problema en la calidad del aire, según el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire a nivel país.

Invitan a la población a realizar la verificación vehicular, utilizar menos el coche y más la bicicleta y el transporte público.

“No obstante, en La Laguna existen ‘picos’ cuando hay tolvaneras, por los suelos desprovistos de cubierta vegetal; mientras que en temas de ozono, dióxido de nitrógeno, bióxido de carbono, monóxido de carbono, no hay motivos aunque hay una afluencia vehicular importante”.

Pero en el caso de Saltillo se empiezan a generar “picos” en el tema del ozono, ya que en la parte céntrica, por ser una ciudad muy antigua se hacen congestiones vehiculares.

Señalar los “picos” significa que no generan un problema porque luego se “caen”, pero cuando un contaminante se mantiene ahí. se debe de accionar.

En el estado se tiene un estándar normal, sin problema en la calidad del aire, según el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire a

nivel país.

Se trabaja de la mano con la Secretaría de Salud para poder tener resultados de cómo se van generando las enfermedades relacionadas con la calidad del aire, y hasta ahora no hay una tendencia marcada.

Flores García exhortó a la población a realizar la verificación vehicular —acción en la que se coordinan con los gobiernos municipales—, toda vez que la cantidad de autos por persona en Coahuila es alta.

Utilizar menos los coches y más el transporte público, son otras de las sugerencias que ofreció el funcionario.

El representante del Gobierno del Estado acudió a la inauguración de la edición 17 del Encuentro sobre Biodiversidad y Desarrollo Sostenible en La Laguna (Biodiversa), cuyo tema central es “Unidos por un aire limpio”.

Ahí reconoció uno de los beneficios del programa y que tienen qué ver con la educación ambiental, y el ofrecer conferencias y capacitación a los universitarios y al público en general.