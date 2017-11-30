Invita Recinto Cultural ‘Aurora Morales de López’

SALTILLO, Coahuila.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, invita a la muestra de Talleres y Cursos del Recinto Cultural “Aurora Morales de López”.

El jueves 30 de noviembre a partir de las 10:30 horas y hasta las 21:00 horas, el Recinto Cultural abrirá sus puertas para los visitantes, ofreciendo, además de las exposiciones, una serie de actividades para el fomento, difusión y conservación de la cultura y las tradiciones.

A las 10:30 horas se realizará la exposición de los talleres de Genealogía, Fotografía, Jardín del Arte Infantil, Taller de Mini Teatro, Cine Club, Introducción al Dibujo y Técnicas Mixtas, Circulo de Lectura y Elaboración de Catrinas, al finalizar se entregará reconocimientos a los alumnos y talleristas.

Posteriormente, se presentará la Conferencia de Meditación y Budismo por la Maestra Budista Guen Kelsang Shima. A las 17:00 horas, se realizará una puesta en escena a cargo de los alumnos que durante el semestre participaron en el Taller de Mini Teatro.

A las 18:00 horas, se contará con la presentación del grupo Guitarras de Cámara de la Universidad Autónoma de Coahuila; posteriormente, en punto de las 19:00 horas se llevará a cabo la presentación a cargo de los alumnos que participaron durante el semestre en el Taller de Música Latinoamericana.

Para finalizar con las actividades, a las 19:30 horas se realizará la presentación del libro

“Cristales” de Juan Carlos Domínguez, y será comentado por Edmundo Zárate Alanís y Luis Fernando Subealde Sánchez.

Al concluir con las actividades se realizará un brindis de honor.

La entrada es gratuita. Para mayor información comunicarse al teléfono (844) 410 32 03, al correo electrónico recintoaurora@gmail.com o en las instalaciones ubicadas en la calle Ramos Arizpe #229, Zona Centro, en Saltillo, Coahuila.

ENTÉRESE

El jueves 30 de noviembre a partir de las 10:30 horas y hasta las 21:00 horas, el Recinto Cultural abrirá sus puertas para los visitantes.