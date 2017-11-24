Invita UA de C al Día Académico

SALTILLO, Coahuila. En el marco de los festejos del 30 aniversario del Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila, se invita a docentes, estudiantes y público en general a participar en las actividades del Día Académico “New Students, New Teachers in a New Era”.

El Día Académico tiene como propósito acercar a los maestros de inglés con las nuevas tendencias en enseñanza para adaptarse a las condiciones educativas que los estudiantes demandan por el ritmo de vida y el desarrollo que trae consigo el siglo XXI.

El evento se desarrollará con la participación de expositores nacionales y extranjeros, el próximo viernes 24 de noviembre en la Gran Sala del Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria Campus Arteaga, iniciando con el registro de participantes a las 8:00 horas.

Se presentará la plenaria “Language in the 21st century: Teaching, Learning & Assessing a cargo de René Ramírez; taller “New Sounds for teaching” y la plenaria “New nouns, adjectives and phrasal verbs” impartidos por Nevin Siders; taller “Socio-Emocional Intelligence in the classroom in this Century, por Ricardo López-Sáinz.

Además de los talleres “Developing Skills to Succeed in the 21st Century, a cargo de Ana Laura Mertínez; taller “Learning English as a Foreign Language at an Early Age, impartido por Francisco Javier Treviño.

El evento tiene costo de recuperación de 250 pesos, mismo que deberá ser cubierto durante el registro del participante.

Para más información comunicarse a los teléfonos (844) 416 50 83 y (844) 416 51 43, con el Subcoordinador del Centro de Idiomas Unidad Saltillo, Noé Guadalupe Flores Flores.