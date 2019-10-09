Invitan a Carrera 5k por Día del Médico

Torreón Coah.- La Facultad de Medicina Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, el Colegio de Pediatras de Coahuila y Carreras Laguna, invitan a la comunidad en general a participar en la Tercera Edición de la Carrera 5K Día del Médico, que se realiza a beneficio del Hospital Infantil Universitario.

La carrera se llevará a cabo el 20 de octubre de 2019 a las 8:00 de la mañana, la cuota de recuperación es de 200 pesos; los interesados deberán de realizar su inscripción en el Bosque Venustiano Carranza, o comunicarse al teléfono (871) 713 4882, en el Hospital Infantil Universitario que se ubica en la calle Gutenberg #350 Norte Esquina con Bravo y en la Facultad de Medicina de la UAdeC en la Avenida Morelos #900 Oriente.

La carrera cuenta con las siguientes categorías: Juvenil que abarca hasta los19 años, Libre de 20 a 29 años, Submaster de 30 a 39 años, Master de 40 a 49 años, Veteranos de 50 a 59 años, Veteranos Plus de 60 a 69 años y Golden de 70 años y más.

A las 8:05 de la mañana iniciará la caminata 2K varonil y femenil y la infantil a las 9:00 de la mañana, 100 metros para niños de 6 años, 200 metros de 7 a 8 años, 400 metros de 9 a 11 años y 800 metros de 12 a 14 años.

La carrera 5K tendrá como salida y meta el Hospital Infantil Universitario, todas las categorías cuentan con un kit de que consta de Playera Dry Fit, número oficial, préstamo de chip, una medalla, certificado de tiempo en internet, servicios de abastecimiento y seguridad vial.

Además, se entregarán trofeos a los tres primeros lugares de todas las categorías y rifas por más de 50 mil pesos en artículos.

La entrega de números se realizará el sábado 19 de octubre de 2019, de las 11:00 de la mañana a las 15:00 horas en la Agencia HYUNDAI-Torreón que se ubica en Blvd. Independencia #999 colonia San Isidro, frente a Cuatro Caminos.

Los participantes podrán conocer sus tiempos, el mismo 20 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde.