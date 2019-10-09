Invitan a Congreso listos para arrancar

Saltillo, Coah.- La Universidad Autónoma de Coahuila, en coordinación con la empresa General Motors, convoca a la comunidad universitaria y egresados de la UAdeC, a participar en el Congreso “UAdeC y GM, LISTOS PARA ARRANCAR”, este miércoles 9 de octubre.

El congreso tiene como objetivo brindar conocimientos y herramientas a los universitarios para fortalecer su desarrollo en el ámbito profesional, así como generar un espacio para el intercambio de experiencias con empresas de la región e impulsar la competitividad laboral.

De esta forma, se busca que los estudiantes de la Autónoma de Coahuila tengan un acercamiento con profesionales de la industria automotriz que desempeñan cargos de importancia en diversas áreas dentro de General Motors.

El evento se llevará a cabo en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás” iniciando actividades a las 8:30 horas con el registro de los participantes, posteriormente se efectuará la ceremonia de inauguración con funcionarios de la UAdeC y directivos de GM.

Durante el congreso se presentarán las conferencias “Gestión del Talento Humano en la industria automotriz”, a cargo del Lic. Federico Israel Salazar Jaime, director de Recursos Humanos; “Cómo los comportamientos influyen en los accidentes laborales”, por el Coordinador General de Seguridad Industrial, Ing. Marcos Jesús Armendáriz Ramos.

Así como la conferencia “Automatización, ¿Solución Global?”, impartida por el gerente de Controles para Planta Ensamble, José Guadalupe Castañeda Esparza. Además, se impartirá el taller “Mejores prácticas para tu CV”, por la Lic. Carolina Macías Olvera, encargada de Adquisición de Talento.

Asimismo, se llevarán a cabo actividades simultáneas como la recepción de CV de egresados de la UAdeC; recepción de CV para prácticas, becarios y educación dual; Taller de elaboración de CV dirigido a estudiantes, en el que, además, aprenderán a desenvolverse en una entrevista de trabajo y usar el sistema para postulación de vacantes en GM (Sistema TALEO).

GM realizará entrevistas de trabajo a egresados interesados en formar parte de la empresa; entrevistas a alumnos que deseen hacer prácticas profesionales, y se exhibirán ocho vehículos emblema de la empresa automotriz.