Invitan a pasarela de catrinas y catrines

Saltillo, Coah.- Como parte de las actividades en conmemoración del Día de Muertos, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), convoca a participar en el concurso “Pasarela de Catrinas y Catrines 2019”.

Azalea Maldonado Wong, titular del ICOJUVE, destacó la importancia de conservar las tradiciones mexicanas entre los jóvenes, además de la creatividad para realizar sus propios disfraces.

“La pasarela se llevará a cabo el día 1 de noviembre a las 18:00 horas en las instalaciones de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, ubicada en la calle Juan Aldama, Zona Centro de la Ciudad de Saltillo, en donde los participantes deberán elegir un tema o personajes para caracterización de la Catrina o Catrín”, explicó Maldonado Wong.

El jurado deliberará o determinará a las y los ganadores en base a originalidad, creatividad, actitud, vestuario y maquillaje, además el vestuario deberá llevar un accesorio elaborado con material reciclado.

Para los ganadores del primero, segundo y tercer lugar, habrá premios en efectivo de 7 mil, 5 mil y 3 mil pesos, respectivamente.

Algunos de los requisitos son que los jóvenes tengan entre 12 y 29 años de edad, que residan habitualmente en el Estado de Coahuila, llenar la cédula de inscripción, copia de acta de nacimiento, copia de comprobante de domicilio y copia de identificación oficial.

Deberán registrarse a más tardar el viernes 25 de octubre a las 23:59 horas, fecha y hora de cierre de la convocatoria, todos los documentos deberán ser escaneados y enviados al correo [email protected] bajo un único archivo PDF.