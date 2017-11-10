Invitan al Congreso de Emprendimiento

SALTILLO, Coahuila.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación invita al Congreso de Emprendimiento “UNLOCK Piensa-Planea-Actúa” los días 16 y 17 de noviembre en el la Sala de Seminarios “Emilio J.

Talamás” de la Unidad Camporredondo.

El director del plantel, Miguel Barroso acompañado por los jóvenes organizadores del evento, Levy Rivera y Mariana Contreras, informó que Unlock es un congreso de emprendimiento que busca proporcionar herramientas, conocimientos e ideas en la comunidad estudiantil, porque nace a partir de la necesidad de conocer: ¿Qué nos espera al salir de la Facultad?

La entrada es gratuita para los universitarios y público en general, quien desee participar en los talleres de planeación estratégica, locución de deportes, facturar o no facturar y de reportaje, el registro es a través de la página congresounlock.uadec.mx al resto de las actividades el mismo día del congreso podrán incorporarse.

Los alumnos organizadores expresaron que este evento surge porque creen firmemente que los futuros emprendedores pueden explotar sus ideas cuando tienen las herramientas y el conocimiento adecuado.

Mariana Contreras, mencionó que en la sala de seminarios serán las conferencias a partir de las 9 de la mañana, entre las que destacan dijo: “Redes que te hacen crecer” con Frank Estrada de StreamMéxico; “La edad no te define” con Abraham Leal, de Critical Hit Studio & Academy; “El lado dulce de la creatividad” Fátima Sánchez de Gamesa; “Hablemos de mujeres y profesiones” con Beatriz Inzunza de la Universdiad de Monterrey (UDEM); “Cómo emprender la profesión”, con Antonio “Toño” Moreno, de noticieros Televisa.

Por su parte, Levy Rivera dijo que los talleres serán impartidos en los salones de la Facultad de Psicología, en un horario de 4 a 7 de la tarde. Los talleres son “Planeación Estratégica”, con Victoria Valdés del tecnológico de Monterrey Campus Saltillo; “Taller de Reportaje” con Irene Zapata de Tv Azteca; “Entre deportes, voces y leyendas” de Apolo Vélez de Saraperos; “Fondos para proyectos: ¿Y los billetes? Con Olga lydia del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo y “El arte de generar ideas”, con Miguel Barroso de la Facultad de Ciencias de la Comunicación dela UA de C.

Además, habrá un panel con Fernando Vélez del Deportivo Las Delicias/Familias en Acción A.C., Alejandro Nuñez, Rockstar/Big Juan, y Gaby Recio de Expo to Childen.

La semblanza de algunos de los conferencistas: Frank Estrada – Asistente de Producción en noticias para la cadena Univisión en Houston Texas. 2001 – 2003. – Fundador y CEO de StreaMexico.com – Columnista Periódico Zócalo – Miembro de MarketerosNocturnos – Colaborador e instructor de CYMP, Consultores y Marketing Político – Colaborador e instructor de CCC Consultores, empresa especializada en Turismo.

Fátima Sánchez de Gamesa, creadora de Chokis Navideñas, Chokis Brownie, Chokies Duo. Ingeniera en Industrias Alimentarias por el ITESM Campus Monterrey Actualmente labora en Pepsico en el equipo de Investigación y Desarrollo, en donde se desempeña desde hace 5 años como Desarrolladora de Producto. Entré a Pepsico en el 2010, en el depto. de Food Safet.

OBEJTIVO

Beatriz Inzunza: Directora de Investigación de Comunicación en UDEM; profesora Investigadora Asociada del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de Monterrey, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato. Obtuvo su doctorado en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, y el doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Amberes, en Bélgica; sus publicaciones y ponencias van en torno al estudio de audiencias y representaciones sociales. Actualmente trabaja con audiencias digitales de House of Cards, imaginarios de los inmigrantes centroamericanos en Monterrey, imaginarios de la pobreza, y opinión pública de derechos humanos.