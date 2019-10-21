Lanzan estrategia de Turismo en Coahuila

Saltillo, Coah.- Para dar a conocer con oportunidad la cartelera de eventos relacionados con la actividad turística de Coahuila, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos presentó la nueva estrategia de comunicación “Haz Turismo en Coahuila”.

Guadalupe Oyervides Valdez, titular de Turismo en la entidad, informó que el objetivo de dicha dinámica es realizar ruedas de prensa con la regularidad que se requiera para dar a conocer en conjunto los festivales, convenciones, reuniones, ferias, competencias y actividades relevantes relacionadas con el sector.

El objetivo de dicha dinámica es realizar ruedas de prensa con la regularidad que se requiera para dar a conocer en conjunto los festivales, convenciones, reuniones, ferias, competencias y actividades relevantes.

“En Coahuila siempre tenemos motivos para hacer turismo. Cada semana en las 5 regiones del estado se llevan a cabo eventos que dejan derrama económica a los municipios, generan empleos, ocupación hotelera y permiten promover la cultura, historia y gastronomía, así como la práctica de diferentes deportes”, expresó.

“Son estos temas los que vamos a compartir en cada reunión que convoquemos a los medios de comunicación”.

Señaló que dicha estrategia es resultado de la creatividad con la que actualmente trabaja la dependencia estatal para eficientar la tarea de promoción y ahorrar recursos.

Comentó que en cada rueda de prensa estará presente la titular de la Secretaría de Turismo o un representante asignado, así como algún alcalde, organizadores gubernamentales y particulares, representantes de organizaciones, de OCV’s, de cámaras o de la cadena de valor del turismo, gente involucrada en los eventos que se anunciarán, para que sean ellos, en la medida de lo posible, quienes compartan los detalles de sus actividades turísticas.

TURISMO DEPORTIVO

En la rueda de prensa se anunció que este sábado 19 de octubre se llevará a cabo en Cuatro Ciénegas el 3er. Maratón MTB, un recorrido ciclista de 65 y 100 kilómetros en el que los más de 2 mil participantes pasarán por los principales puntos turísticos del Pueblo Mágico y tendrán más de 100 mil pesos en premios.

Se informó que dicho evento reunirá a más de 4 mil 200 personas, por lo que ya se reporta una ocupación al 100 por ciento en Cuatro Ciénegas, y también pernoctarán en Monclova, Lamadrid y Frontera, lo que dejará una importante derrama económica a la Región Centro del estado.

También se anunció que en la Región Sureste el próximo 26 de octubre, en Parras de la Fuente, se llevará a cabo el Triatlón de la Uva en su edición número 16, una competencia de gran tradición en el Pueblo Mágico que reúne a 250 deportistas que practican las disciplinas de natación, ciclismo y atletismo.

El evento que tendrá como salida el Estanque de la Luz y la meta en el Hotel Rincón del Montero, abarcará diferentes categorías femenil y varonil, de acuerdo a las distancias y otras en relevos, con edades desde los 15 años en adelante, y en categoría infantil desde los 8 años.

Durante la premiación se realizará una rifa de botellas de vinos originarios de Parras, algunas estancias en el Hotel Rincón del Montero y otros artículos de los patrocinadores.