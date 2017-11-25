Lidera Coahuila en Sistema Penal

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- Actualmente Coahuila ocupa el primer lugar nacional de efectividad en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, según se informó hoy durante la inauguración del nuevo Centro de Justicia en Torreón, donde se invirtieron 54 millones de pesos.

Durante el evento trascendió que al inicio de la administración, Coahuila ocupaba los últimos lugares en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, sin embargo, el trabajo arduo de Rubén Moreira Valdez permitió avanzar al primer lugar.

“De manera rápida recuperamos el rumbo de este mandato presidencial y hoy ocupamos el primer lugar nacional en el proceso de implementación, según la última evaluación que realizó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, afirmó Leticia Decanini Salinas, comisionada para la Instrumentación del NSJP.

Resaltó que con apoyo de la federación se construyeron, ampliaron y remodelaron 13 edificios, incluyendo los centrales y agencias foráneas, además se instalaron 41 salas de oralidad en todos los distritos judiciales y se construyeron por primera vez oficinas de defensoría pública en su rama penal.

Esto se traduce en poco menos de 500 millones de pesos de inversión para la implementación del NSJP, es decir, cada Municipio tiene su propio edificio.

Este nuevo Centro de Justicia Penal se construyó en 2 mil 400 metros y cuanta con nueve salas de oralidad, seis de testigos protegidos, para dar atención a 809 mil personas.

Además se inauguró la Unidad de Medidas Cautelares y el Instituto Estatal de la Defensoría Pública.

Resaltando la construcción de 38 edificios públicos, gracias a la conjunción de esfuerzos entre Gobierno Federal y Estatal.

Jorge Luis Morán Delgado, presidente municipal de Torreón expresó que esta obra cumple la función de impartir la justicia de forma moderna y digna, cerrando el círculo del gran esfuerzo realizado desde el inicio de su administración, donde la prioridad de Rubén Moreira fue la seguridad.

En tanto el magistrado César Alejandro Saucedo Flores recordó que quienes colaboran en el Poder Judicial del Estado se enorgullecen por las calificaciones que colocan a Coahuila en primer lugar en la implementación del Sistema de Justicia Penal.

“Hoy la inauguración reafirma el trabajo, la cooperación y responsabilidad que efectuamos para que en nuestra Entidad contemos con infraestructura, los espacios y los equipos que nos permitan contar con los procesos penales, mucho tiene que ver la intervención del Gobernador, sabemos que es un enamorado de Coahuila”, alegó.

Además, el gobernador Rubén Moreira Valdez recordó que este tipo de centros generan empleo y desarrollo, pues un Estado que genera certeza jurídica mejora la competitividad. “Hoy la región Sureste no tiene alerta de EU, si seguimos haciendo lo que nos toca la alerta se va ir levantando, si no hay certeza esto no avanza, no funciona, todos estamos haciendo por mejorar”, aseveró.