Llama Mejía Berdeja a MORENA al diálogo

SALTILLO, COAH.- El comisionado político del Partido del Trabajo (PT) en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja exhortó a la dirigencia estatal de Morena a retomar el diálogo para designar las planillas de candidatos a las alcaldías de los municipios de mayor población.

"Hago un llamado a la dirigencia local de Morena a que retomemos el diálogo democrático que prevaleció en los bloques de los municipios pequeños y medianos, que no haya este afán de querer dar albazo en los municipios grandes", expresó.

Mejía subrayó que el Partido del Trabajo en Coahuila apoya totalmente la candidatura presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum, abanderada de la coalición "Seguiremos haciendo historia" formada por Morena, PT y PVEM, para las próximas elecciones el 2 de junio.

Asimismo, enfatizó que el PT coahuilense refrenda la alianza para los ocho distritos federales y las dos senadurías, al igual que las planillas de candidatas y candidatos a las alcaldías de municipios pequeños y medianos en la entidad.

En ese sentido, Mejía Berdeja recordó que estas planillas son resultado de semanas intensas de pláticas cordiales con la dirigencia local de Morena y los delegados nacionales en las que privó un ánimo incluyente, democrático, solidario y generoso.

"Sin embargo, de un mes y medio hacia acá, se ha perdido este ánimo, ya no hay reuniones, no hay la mesa estatal porque no ha habido la disposición, sobre todo, de Morena", puntualizó el comisionado político del PT en Coahuila.

Debido a que el registro de candidatos a las presidencias municipales inicia el jueves 21 de marzo, "El Tigre" insistió en la necesidad de recuperar el diálogo para que las propuestas del Partido del Trabajo sean tomadas en cuenta en los 12 principales municipios de Coahuila.

"Que no se quiera llevar Morena todo, porque si no hay este ánimo democrático e incluyente, pues vamos a reconsiderar la participación en la coalición en los municipios de mayor población", explicó.

Además, Mejía recordó que en las pasadas elecciones el Partido del Trabajo obtuvo más votos que Morena en algunas localidades, como Múzquiz, Sabinas y Monclova, municipios que fueron etiquetados en el convenio de coalición para el PT.

Por ello, Ricardo "El Tigre" Mejía insistió en recuperar el diálogo con la dirigencia estatal de Morena en Coahuila: "De nuestra parte estamos listos, pero tampoco vamos a permitir que no haya equidad y que se nos avasalle.