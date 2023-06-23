Llaman a esterilizar mascotas

SALTILLO, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal avanza con las brigadas de esterilización y vacunación gratuita para perros y gatos, ello luego que desde el inicio de las brigadas y a la fecha se han esterilizado 33 perros y 101 perras, siendo un total de 134 intervenciones quirúrgicas hacia dichas mascotas.

Lo anterior lo dio a conocer Héctor Torres, Director de dicha dependencia y agregó que a la fecha, se han esterilizado 14 gatos y 16 gatitas, es decir, un total de 31 cirugías, así como un total de 501 vacunas, todo de forma gratuita.

“De esta manera y con las acciones que hemos llevado a cabo, se han realizado un total de 665 acciones en busca del bienestar animal y de sus dueños en Arteaga”, explicó el funcionario municipal.

Entre las comunidades a las que ya se acudió se encuentran San Antonio de las Alazanas, Bella Unión, Ejidal, Huachichil, La Presa, Tunal y Escobedo; sin embargo, las brigadas continúan de forma permanente cada semana.

De acuerdo Héctor Torres, para acudir a las brigadas sólo deben estar pendientes de la página de Facebook oficial del Ayuntamiento donde se da a conocer cada semana donde será la próxima brigada: “Los ciudadanos deberán llevar a sus mascotas con 8 horas de ayuno, aseadas y sin ningún padecimiento e invitamos a la población en general con mascotas a vacunarlas para mejorar su calidad de vida y prolongar su periodo de vida”.