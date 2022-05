Llegan 12 mil vacunas contra el papiloma

SALTILLO, COAH.- Roberto Bernal, Secretario de Salud en Coahuila, informó que llegaron al Estado 12 mil vacunas contra el VPH, mismas que son para prevenir el papiloma humano en las niñas; cabe señalar que desde hace dos años, la Secretaría de Salud Federal no enviaba el biológico a la entidad y el número enviado de dosis no son suficientes para cubrir a la población infantil en el rango de edad que debe recibirlas.

"Las vacunas se distribuirán de manera proporcional en todos los municipios del Estado y esperamos que lleguen más lotes, ya que este es solamente de una primera fase; no sabemos cuántas serán en total y cuándo nos envíen el resto, pero por lo pronto las vamos a enviar a todo Coahuila para los centros de Salud", explicó el funcionario.

La vacuna es para niñas de quinto grado de primaria y niñas de 11 años de edad; se aplican dos dosis; la segunda dosis la deben recibir a los 6 meses de haberse aplicado la primera.

El rezago se vivía desde hace dos años no solamente en Coahuila, sino en todo el país por la falta de inversión del Gobierno federal para comprar las vacunas para proteger a las niñas contra el papiloma humano y no solamente en este tipo de biológicos, durante el 2021, más de 24 millones de recetas no fueron surtidas de manera efectiva, 31 % más en comparación con 2020.