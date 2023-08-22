Llegan alumnos sin comprensión lectora

SALTILLO, COAH.- Además de la controversia que ha originado los nuevos libros de texto gratuitos para primaria y secundaria, mismos que pretende distribuir la Secretaría de educación Pública, existe un problema de fondo que deriva en la falta de conocimientos básicos como la lectoescritura y las matemáticas, materias que es urgente reforzar para preparar a los alumnos.

Así lo expresó el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez y destacó que la Máxima Casa de Estudios ha registrado casos de alumnos que no tienen los conocimientos de lectura o matemáticos con los que deberían contar para el nivel superior al que ingresaron.

“Existe un problema grave de rezago en nuestros alumnos y no solamente se trata de tener conocimientos, porque también tienen problemas emocionales muy serios que tenemos que resolver; no nada más son los libros de texto, están otras cuestiones de las que no se ha hablado y eso es los temas principales”, agregó el Rector de la UA de C.

Hernández Vélez añadió que en la Máxima Casa de Estudios cuentan con programas y estrategias que buscan dar solución al rezago escolar en el que se involucran a tutores y asesores que den apoyo a los alumnos: “Y en eso se incluye la ayuda en los temas emocionales que se deben resolver, por eso creo que no sólo son los libros de texto, y el reto que viene es que los niños, niñas y adolescentes tendrán que buscar por su cuenta clases de apoyo en donde les impulsen y ayudan a desarrollar conocimientos básicos de matemáticas y español”, finalizó.