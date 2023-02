Llevan alas al campo; Con donación de toallas sanitarias

SALTILLO, COAH.- Con la entrega de más de 140 paquetes de toallas sanitarias, personal de la Compañía de Agua de Ramos Arizpe (COMPARA) se sumó a la campaña "Alas al Campo" impulsada por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Ana Lucía Cavazos Cuéllar, junto con el Colectivo Proyecto Mujeres y regidoras del Ayuntamiento de Ramos Arizpe.

En las instalaciones de la paramunicipal, la titular del DIF municipal recibió el donativo recabado entre los trabajadores que decidieron sumarse a este programa que facilita los artículos de higiene menstrual para las mujeres que radican en ejidos y comunidades rurales de la localidad.

"Agradecemos de corazón a todo el personal de COMPARA por integrarse a este proyecto en el que nosotros participamos con la distribución en todos los ejidos, por medio de las brigadas que realizamos cada semana, y con lo que ayudamos a dignificar la vida de las mujeres del campo"; expresó.

Al momento, el programa "Alas al Campo" ha permitido la distribución de 500 paquetes de toallas sanitarias entre mujeres en edad reproductiva.

"Se trata de un gran apoyo no solo por el tema económico sino por accesibilidad, sobre todos los ejidos más alejados que no tienen esa facilidad de comprar estos productos. Aquí en la ciudad es algo muy básico, que conseguimos fácil, pero en el campo no es la misma oportunidad", dijo Cavazos Cuéllar al destacar que, se prepara una siguiente donación con lo recabado entre personal del DIF Ramos Arizpe.

Junto a los paquetes de toallas sanitarias, los trabajadores de COMPARA donaron toallitas húmedas que también serán llevadas a las zonas ejidales; de la mano de Colectivo Proyecto Mujeres, Ramos Arizpe es pionero en acciones para la higiene menstrual mediante la recaudación de insumos entre personal de la administración municipal.