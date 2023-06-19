Localizan cuerpos de pastores

SALTILLO, COAH.- A pesar de que no se ha localizado a la colombiana Martha Granados, desaparecida desde el pasado 14 de mayo en Ramos Arizpe, durante la búsqueda de la septuagenaria se han encontrado los cuerpos de cuatro personas que también tenían reporte de desaparición.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Márquez Guevara y añadió que algunos de ellos eran pastores que salieron a sus labores cotidianas y no regresaron, pero al tratar de buscarlas, sus familiares tampoco pudieron encontrarlas y fue durante las jornadas para encontrar a la extranjera que finalmente pudieron hallarlos.

“Encontramos a las cuatro personas en los operativos que se han realizado, pero no fueron muertes violentas, sino por causas naturales, eran chiveros y pastores que salieron al campo para realizar los trabajos propios del campo y murieron”, detalló Márquez Guevara.

De igual manera, el titular de la Fiscalía General del Estado señaló que las cuatro personas tenían varios meses de haberse reportado como desaparecidas; sin embargo, los cuerpos se encontraron en diferentes rutas y por Elo había sido complicado encontrarlos.

En cuanto a la colombiana que desapareció de una propiedad privada en Ramos Arizpe, en donde su marido de profesión ingeniero había acudido para capacitar a los trabajadores sobre cultivos, todavía no hay resultados positivos de localización.