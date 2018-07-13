Logra Policía Federal decomiso 'récord' de cristal

Agencia Reforma. SALTILLO, Coahuila.-Agentes de la Policía Federal aseguraron cerca de Saltillo, en una caseta de cobro de la Autopista a Torreón, un cargamento récord de 210 kilos de metanfetamina, también conocida como cristal.

Fuentes federales señalaron que el cargamento tendría en el mercado negro un valor superior a los 30 millones de pesos.

El decomiso se registró la tarde del jueves a 32 kilómetros de Saltillo, en el entronque Puebla de la carretera Saltillo-Torreón, donde la PF detuvo un tráiler cargado con alimentos para animales.

No se informó el destino que llevaba el vehículo de carga.

El remolque llevaba nueve toneladas de productos alimenticios para nutrición animal

"Localizando en el interior del remolque diferentes bolsas de plástico conteniendo en su interior una sustancia blanca y cristalina en forma de astilla, con las características de la droga denominada metanfetamina cristal, con un peso total de 210.20 kilogramos".

Durante el decomiso detuvieron a un hombre identificado como José, quien conducía el tractocamión T3 marca Famsa.

El vehículo, conductor y cargamento fueron llevados a las instalaciones de la PGR Saltillo.