Mantienen acciones de cuidado ambiental

SALTILLO, COAH.- En una acción coordinada entre las Direcciones de Ecología, Medio Ambiente y Servicios Primarios, comenzó el proceso de poda y tala de árboles enfermos en la alameda de Arteaga.

El objetivo principal de esta iniciativa, destacó el Director Fernando Carmona Moreno, es evitar la propagación de enfermedades y plagas a los árboles sanos, como medida de preservación y mejora de la salud del arbolado urbano.

La decisión de llevar a cabo esta actividad se fundamenta en la importancia de garantizar un ambiente verde y saludable para los residentes de nuestra comunidad, agregó por su parte la coordinadora del programa Elizabeth Castillo.

La detección temprana de árboles afectados por enfermedades y plagas, destacó, permitirá minimizar el riesgo de que estos problemas se propaguen y dañen el ecosistema circundante y como parte de este esfuerzo, añadió Carmona, se llevará a cabo la poda y tala de árboles secos y afectados cada viernes hasta completar la erradicación de esta plaga.

Esta programación constante garantizará que se atienda de manera efectiva el problema y se recupere el estado óptimo de los árboles sanos, aseguró; además, se implementará un programa de sanidad para fortalecer la salud y resistencia de los árboles restantes, promoviendo así su longevidad y vitalidad.

“Es importante destacar que el proceso de tala se llevará a cabo de manera responsable y siguiendo las regulaciones ambientales pertinentes y buscamos reciclar y reutilizar la madera proveniente de los árboles talados de manera adecuada y sostenible”, añadió el funcionario.