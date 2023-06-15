Mantienen rehabilitación en CERESO

SALTILLO, COAH.- Gonzalo López, Sub Secretario de Seguridad en Coahuila, informó que el proyecto de habilitar el CERESO ubicado en Monclova quedaría listo a finales del presente año 2023 y actualmente, se realizan trabajos de limpieza, revisión de aires acondicionados y de la infraestructura en general.

“Estamos haciendo los análisis para los requerimientos del presupuesto, el lugar tiene un espacio para mil 500 personas privadas de la libertad (PPL) y para finales de este año ya podrán trasladarse a reos de los otros penales de la entidad”, indicó.

El funcionario añadió que se pretende destinar un menor espacio para el CERESO Femenil, pero es parte también de los estudios que se realizan: “Tenemos que medir las capacidades y hacer el estudio correspondiente, por ahora estamos enfocados en las reparaciones y con los lineamientos que marca la Comisión de Derechos Humanos en cuanto a los espacios para que los PPL tengan una adecuada ventilación, que duerman y vivan bien”.

Cabe señalar que el inmueble se ubica en el kilómetro 10.5 de la carretera Estatal 24 Monclova-Candela y en un principio funcionaba como CEFERESO; sin embargo, el penal de alta seguridad quedó en desuso, por lo que el Gobierno del estado solicitó la devolución para poder trasladar a otros PPL de los diversos CERESOS de Coahuila