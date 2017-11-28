Miguel Riquelme llama a la unidad

Saltillo, Coah.- Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador electo de Coahuila hizo un llamado a la unidad y a la reconciliación de los coahuilenses, y dejó claro que en su administración no hará distinción para aquellos municipios que sean dirigidos por alcaldes diferentes a su partido.

Así lo anunció tanto en Torreón como en Saltillo, donde sostuvo un encuentro con los medios de comunicación.

Expresó que cumplirá con cada una de las promesas que hizo en campaña: “Coahuila seguirá siendo la fortaleza del Norte”.

Recalcó que el primer compromiso es garantizar la seguridad, por lo que adelantó creará la Secretaría de Seguridad, “Para poder brindar autonomía, se aborde de manera integral tanto en prevención como en el combate al delito y sea el sello de gobierno en la próxima administración”.

Asimismo, declaró que irá por 170 mil nuevos empleos y va a diversificar la economía en las regiones Centro, Desierto y Norte.

Buscaré los consensos para sacar adelante los intereses de nuestro Estado, todos mis compromisos serán cumplidos, no me retracto de nada”.

Advirtió: “Les garantizo una transición pacífica, en orden, responsable”.

“Mi interés es que no se trastoque a ninguna dependencia por el cambio de administración en beneficio de los ciudadanos”.

El Gobernador electo indicó: “Después de la toma de protesta el día dos de diciembre, daré a conocer a los integrantes del Gabinete; busco a los más preparados en cada área”.

Se refirió al Congreso del Estado y expuso: “hoy tenemos la gran oportunidad de poner en práctica la habilidad política, por primera vez enfrentaremos un Congreso que no tiene mayoría, esto implica de parte del ejecutivo enviar las propuestas correctas, se trata de llevar a cabo lo que en campaña todos vimos, el traducir lo que requiere la ciudadanía y proponer las iniciativas de ley”.

Fue enfático al decir: “voy a renegociar la deuda y una buena acción nos dejará con liquidez para hacer frente a los compromisos que tenemos.

Se harán los estudios correspondientes para buscar una renegociación, buscando mejores tasas de interés, que podría significar una reducción de pagos para el estado.

Vamos a disminuir la burocracia, etiquetaré lo que podamos tener en ahorro, con mucha transparencia daremos a conocer cuál es el destino de los recursos.

Quiero un gobierno con carácter, que no sobrepase los derechos de los ciudadanos, respetando las prioridades que marqué en campaña”.

El gobernador electo, Miguel Riquelme insistió: “mi labor debe ser reconstruir la relación de la sociedad con el gobierno, hablemos de reconciliación por el bien de Coahuila”.

“No hay otra forma de enfrentar los problemas, sino es del lado de la sociedad y con el consenso de los distintos ideales políticos”.