Necesario cuidar las áreas verdes

SALTILLO, COAH.- El Congreso del Estado pedirá a los municipios, así como a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Comisión Nacional del Agua, que vigilen y realicen acciones tendientes al cuidado y mantenimiento de áreas verdes, arroyos y asentamientos que les circundan.

La diputada Lizbeth Ogazón Nava planteó hacer esta petición por medio de un punto de acuerdo, quien expuso como motivo de su petición, el hecho de que “los árboles son esenciales para la vida, sin ellos no vamos a sobrevivir, esto nos lo está dejando muy claro la ola de calor que atravesamos en estas semanas”.

La legisladora añadió, que en el último año Coahuila, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), fue la entidad que registró el mayor porcentaje de pérdida de superficie cubierta de árboles, una reducción de 1.3 por ciento, por diversas causas, tales como, estrés hídrico que ocasiona la muerte de la flora, las condiciones climáticas, la autorización de asentamientos humanos cercanos a áreas verdes y a los arroyos, que terminan perjudicando el medio ambiente en el estado, agravado por el crecimiento de la mancha urbana con pavimento, concretos, materiales y construcciones.

“Es lamentable ver en cauces naturales, animales muertos, escombro, aparatos eléctricos y hasta descargas de drenaje, además de cúmulos de basura de todo tipo que desencadenan focos infecciosos en perjuicio de los vecinos que viven en los alrededores de estas zonas. Y tristemente hay que reconocerlo, en muchos de los casos son los propios vecinos quienes arrojan los desechos”, finalizó Ogazón Nava