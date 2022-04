Niega diputada acarreo

SALTILLO, COAH.- A pesar de las evidencias acarreo que circularon en redes sociales durante la jornada de revocación de mandato, incluso por parte del mismo Presidente de Morena, Mario Delgado, la diputada Lizbeth Ogazón Nava negó que los morenistas hayan incurrido en dicha práctica para llevar a la ciudadanía a las urnas el pasado domingo.

"No hubo acarreo, fue solamente una invitación a votar y un derecho que puede ejercer cualquier ciudadano, sí se puede llevar a cabo y Mario Delgado lo único que hizo fue invitar a la población a participar, si alguien lo vio como falta pues que denuncie; sin embargo, él no hizo nada ilegal", afirmó la diputada.

De igual manera, Lizbeth Ogazón expresó que no hubo respaldo por parte del INE para llevar a cabo la revocación de mandato, pero no quiso opinar a fondo sobre el reporte presupuestal que sufrió el organismo por parte del Gobierno Federal: "No hicieron bien su trabajo, no hacen las cosas bien ni con y sin dinero, por eso creo que definitivamente es un instituto que no les sirve a los ciudadanos".

La funcionaria añadió que a pesar del "boicot" que se intentó hacer, en Coahuila hubo gran respuesta por parte de los ciudadanos que participaron en el ejercicio de revocación de mandato: "Estamos contentos con los resultados, la gente está ansiosa por ver la cuarta transformación, participaron y todo esto es favorable para Morena, lo que nos da un buen pronóstico para las próximas elecciones".

Cabe señalar que en el tema del acarreo, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, participó en dichos actos durante la consulta que se llevó a cabo este 10 de abril en todo México.

El dirigente político mostró en su cuenta de Twitter una serie de fotografías donde se le ve juntando gente en una combi con la leyenda "¿Quieres votar? ¡Yo te llevo!"

Las fotografías también muestran a Mario Delgado ayudando a subir a hombres y mujeres a esa combi, quienes después muestran su dedo pintado en señal de que ya ejercieron su voto.