Niega Sedesol ‘aplauso’ al municipio de Saltillo

Saltillo Coah.-El delegado de Sedesol Coahuila, Joel Nochebuena Hernández aclaró que el reconocimiento que en días pasados fue hecho público por el municipio de Saltillo, fue otorgado con base a una “lista de confirmación de alcaldes de los municipios invitados al seminario de Buenas prácticas, al cual Saltillo nunca acudió por haber propuesto un proyecto que no fue seleccionado.

Dicho reconocimiento se hizo público en medios de comunicación en donde se muestra firmado por el subsecretario de Sedesol, Francisco Javier García Bejos.

“Invitamos a todos los municipios a participar en este seminario en dónde éstos iban a explicar y exponer su experiencia de cómo manejar los recursos de la mejor manera posible.

“Saltillo no asistió al seminario. El reconocimiento se le dio por enviar una propuesta de manejo del recurso, pero no fue seleccionada. Tampoco expuso ningún caso en que se ilustraran sus buenas prácticas, aclaró el delegado.

Agregó que la primera fase de la convocatoria iba a recibir proyectos y después serían seleccionados para que se expusieran en el seminario. Por lo cual, el delegado tachó de deshonesta la declaración ante medios de comunicación.

“Creo que no fue honesto el que hayan hecho público un reconocimiento de una evento al que ni si quiera asistieron. Hubo municipios que si expusieron sus maneras de gestión. En el caso de Coahuila, solo Torreón y Parras asistieron al seminario, pero tampoco expusieron proyectos”, indicó.