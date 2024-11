Niegan morenistas existan conflictos

ARTEAGA, COAH.- El diputado local y consejero estatal de Morena en Coahuila, Antonio Attolini, negó la existencia de pugnas internas dentro del partido en la entidad, señalando que únicamente se presentan "visiones diferentes" entre los militantes.

Attolini explicó que el pasado domingo se llevó a cabo una sesión del consejo estatal de Morena, en la cual participaron el 83% de los consejeros. El diputado mencionó que no es sencillo convocar a todos los miembros del consejo de todo el estado, motivo por el cual algunos no estuvieron presentes en el evento.

"No es fácil convocar a 55 personas de todo el estado. A ver, fue el 83% del consejo. De todas maneras, es relevante los que fueron", apuntó.

Respecto a la ausencia de elección del presidente del Consejo del partido en Coahuila, Attolini desmintió que se deba a conflictos internos. Explicó que no se llevó a cabo porque la convocatoria no estipulaba dicho nombramiento. "No se trata de diferencias internas, simplemente no estaba contemplado en la convocatoria", aclaró.

Con estas declaraciones, el diputado busca disipar los rumores de divisiones dentro de Morena en el estado y que los desacuerdos son reflejo de la pluralidad de ideas al interior del partido.