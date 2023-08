"No tengo cola que me pisen" afirma Beatriz Paredes Rangel

SALTILLO, COAH.- Beatriz Elena Paredes Rangel, aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, estuvo este jueves en Saltillo, en donde afirmó que México está listo para tener a una mujer Presidenta de la República: "Las mujeres representan la estabilidad y a las familias del país, la prueba es su participación activa en todos los sectores sociales y profesionales".

De igual manera, la Senadora del Partido Revolucionario Institucional externó su deseo de coordinar el Frente Amplio por México ante militantes y simpatizantes y destacó: "No tengo solamente la experiencia, la trayectoria y el conocimiento de México para ofrecer, lo más importante en este momento para el país es que tengo la firmeza, serenidad y madurez para conducir situaciones delicadas como las hoy enfrentamos; además, y no hay cola que me pisen".

Paredes Rangel añadió que ya es tiempo de que una mujer ocupe la Presidencia de la república: "Hay una irrupción en las mujeres en todos los terrenos de la actividad; la mujer mexicana está en el eje de la familia, es la columna vertebral de la familia mexicana", insistió.

La Senadora del PRI dijo también que en el México actual se vive una gran migración: "Cuando el marido o el compañero sale a otro lado a buscar oportunidades porque no las tiene en su propio lugar, la mujer se queda al frente de la parcela, al frente del pequeño negocio, no desmaya y cuida el pequeño patrimonio, estamos preparad y listas, es la época de las mujeres, será la época de una mujer presidenta"; finalizó.