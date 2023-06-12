Novia “toxica” le marca la cara con un vaso

SALTILLO, COAH.- Tras ser agredido por su novia de 23 años, Diego, de la misma edad, acudió este lunes a interponer una denuncia y orden de restricción en contra de la joven identificada como Alondra y con la quien mantenía una relación desde hace cinco años.

De acuerdo a Alberto, hermano de Diego, éste se encontraba en casa de su papá en una reunión con sus amigos cuando alrededor de las cuatro de la mañana recibió un mensaje de Alondra, joven que vive a sólo dos casas del domicilio de la víctima, para decirle que iría a su casa, su todavía novio aceptó con la condición de que no comenzaran a pelear, pues ya era una costumbre de la joven.

Poco después de llegar a la vivienda, los amigos se retiraron y Alondra comenzó a discutir con Diego, cuando de pronto ella tomó un vaso, lo quebró y pretendía agredirlo en el cuerpo, durante el forcejeo la mujer lo hirió en la cara y continuó amenazándolo de que lo iba a matar; la discusión hizo que los papás de ella salieran de la casa para llevársela con la promesa de que llamarían a una ambulancia, misma que nunca llegó y ellos tampoco volvieron a salir para ayudar al joven.

Al estar solo en casa, Diego pidió auxilio a sus vecinos pero no hubo respuesta y acudió a casa de una tía a dos cuadras de distancia, fue ella quien dio aviso a la familia y llamó a la policía que tardó varias horas en llegar y solamente hicieron la recomendación de que se hiciera la denuncia formal ante el Ministerio Público, pues nada podían hacer.

Por su parte, Alberto, hermano De Diego señala que durante toda la relación de cinco años, Alondra siempre ha sido una mujer violenta que lo somete y a pesar de que han hablado con ambos en varias ocasiones, las cosas se tornaron más agresivas hasta el punto de que la joven lo lesionó con el pico de un vaso de cristal.