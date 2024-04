Obligan partidos a "salir del clóset".

SALTILLO, COAH.- El Presidente de la Comunidad San Aelredo Asociación Civil, Noé Leonardo Ruiz Malacara, afirmó que al menos el 50 por ciento de los 126 candidatos a alcaldías y regidoras en Coahuila fueron obligados a "salir del clóset" para poder completar el lineamiento de inclusión ante el Instituto Electoral en Coahuila, pues muchas de ellas son personas que no se conocen o forman parte de los partidos políticos.

Entre los municipios donde afirma ocurrió esta situación se encuentra Monclova, Ciudad Acuña, General Cepeda, Francisco I Madero y Matamoros, además, algunos candidatos tuvieron que mudarse de ciudad para poder integrar a las planillas y completar así el equipo de trabajo para registrarse en las campañas electorales del 2024.

"Se cumplió con la cuota pero no se logra nada, necesitamos agente que realmente pertenezca a la comunidad LGTB y que desee ayudar desde esos puestos; hay 22 municipios donde se candidatearon pero también tenemos el problema de partidos, como el ciclón Nacional en donde no se puede ser abiertos y los perfiles saben que no tienen el apoyo por la homofobia que pueden llegar a subir", señaló Ruíz Malacara.

El líder de la Comunidad San Aelredo Asociación Civil añadió que solamente tres partidos en Coahuila fueron abiertos a cumplir con la inclusión de la comunidad, pero el resto son solamente simulaciones: "Hay gente que sabíamos que son gays o lesbianas, pero muchos de ellos estuvieron obligados a salir del clóset para poder cumplir el requisito".

En cuanto al Partido Acción Nacional, Noé Leonardo Ruiz Malacara reiteró que existe un antecedente del rechazo a los LGTB y la prueba es el apoyo a las terapias de conversión que propusieron grupos anti homosexuales ante los legisladores, por ello les parece que fueron simulaciones al incluir a gente de la comunidad que realmente desee apoyar y trabajar a favor de este grupo.