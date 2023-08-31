Obtiene coahuilense medalla de bronce en karate

SALTILLO, COAH. - La coahuilense Elena Almiñana Flores subió al podio del Campeonato Panamericano Juvenil, Cadete y Sub 21 de Karate, evento que se llevó a cabo en Santiago de Chile.

La oriunda de Monclova participó en la Categoría Junior dentro de la División de los -48 Kilogramos, y comenzó a tambor batiente con una victoria de 8-0 sobre María del Mar López, de Colombia.

Posteriormente, Elena Almiñana cayó ante la estadounidense Sophia Singleton por 8-2, lo que la obligó a clasificar al repechaje de la categoría en busca de una medalla continental en tierras chilenas.

En su tercer combate, la karateca coahuilense dio cuenta de Yareli Dannae Cárdenas López, de Perú, por 4-3, y luego venció a Maira Leiva Gaete, de Chile, por 5-2, para asegurar el Bronce, el cual compartió con Azumi Sánchez, de Perú; el Oro fue para Sophia Singleton, de Estados Unidos, mientras que la Plata le correspondió a Joysi Tinoco, de Nicaragua.

En otros resultados, Alejandro Briones Ibarra terminó en la quinta posición de este Panamericano, dentro de la Categoría Sub 14, en la División de +55 Kilos; mientras que Ana Victoria Muñoz también fue quinta en -59 Kilos, Categoría Junior.