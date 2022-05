Ofertan en $400 la constancia del SAT

SALTILLO, COAH.- Hasta 400 pesos es el costo por generar la contraseña y tramitar la Constancia de Situación Fiscal, mismo que se oferta en redes sociales de las páginas de ventas, ello luego de que está por vencerse el plazo para entregar dicho documento a las empresas y que los trabajadores puedan cobrar su sueldo.

Los precios se dividen en la generación de la contraseña del SAT y la Constancia, cada uno cuesta desde 150 pesos y 200 pesos, según las publicaciones hechas en la red social de Facebook, el tiempo de entrega es de 5 días hábiles a los interesados que deciden tramitar el documento mediante esta vía.

Cabe señalar que la fecha límite que tienen los contribuyentes para entregar la Constancia de Situación Fiscal es hasta el próximo martes 31 de mayo, con la finalidad de que el 1 de junio estén en orden sus papeles.

Esta solicitud a las empresas que entró en vigor desde el pasado 1 de enero de 2022, hizo que durante el 2022 sea obligatorio la emisión de facturas electrónicas o recibos de nómina en el sistema como Facturación Electrónica 4.0; por ello, las oficinas del Sistema de Administración Tributaria se han saturado de trabajadores que acuden para hacer el trámite, lo mismo que en la solicitud por medio de la página electrónica de la dependencia.

De acuerdo al SAT, si los trabajadores que no entregan la Constancia de Situación Fiscal en el área de Recursos Humanos de la empresa en la que laboran, no se podrán generar los recibos de nómina, lo que quiere decir que no se podrá cobrar el pago de ls quincenas.

La dependencia argumenta que la finalidad de dicha actualización acerca de que los contribuyentes entreguen a sus centros laborales la Constancia de Situación Fiscal del SAT, es para poder tener vigente el Código Postal con el RFC de cada trabajador.