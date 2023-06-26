Ofertan más de 2 mil vacantes

RAMOS ARIZPE, COAH.- La administración municipal de Ramos Arizpe reiteró el llamado a hombres y mujeres para que participen en la Feria del Empleo “Solo faltas tú” a realizar este martes 27 de junio en la Plaza de Armas.

Más de 2 mil 600 vacantes serán ofertadas por 65 empresas de la localidad, frente a la Presidencia Municipal, para los niveles técnico, operario y profesionistas, además de que se contará también con oportunidad laboral para personas con discapacidad.

Para el Presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Sergio Aguilar Guerra, este evento representa un parteaguas en el desarrollo económico logrado, al momento, en la ciudad.

“Tenemos una gran oferta dadas las expansiones de varias empresas y su necesidad de cumplir con el aumento en los volúmenes de producción; trabajo hay mucho, y este evento reúne una amplia variedad de opciones para todo tipo de perfiles”, expresó.

Reconoció el compromiso del alcalde Chema Morales Padilla para ser un facilitador entre la industria y los ciudadanos a través de las ocho ferias del empleo realizadas en sus dos administraciones.

“Los buscadores cuentan con la facilidad en trámites como la Carta de no antecedentes penales en ese momento, así como muchas otras gestiones, y eso impulsa a la gente y ayuda a las empresas en sus procesos de reclutamiento”.

El líder de los industriales en Ramos Arizpe se sumó a la invitación para participar en la Feria del Empleo dados los beneficios de la formalidad como el IMSS, INFONAVIT y prestaciones adicionales que ofrecen algunas compañías como becas educativas.

Participarán en este evento Ikano Industry, General Motors, Turck México, Holcim México Operaciones, Mahle Behr México, Diken, BP Work, Tetakawi, Whirlpool, Grupo Lala, Magna International, Meridian Technologies, Yanfeng Ramos, Dicastal, Sanhua, Daimay y Saint-Gobain America, entre otros.