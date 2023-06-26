Ofertan vacantes en Servicios Primarios

RAMOS ARIZPE, COAH.- A fin de fortalecer las tareas de recolección de basura en la zona urbana y rural, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe realizará la contratación de chóferes y ayudantes para el área de Servicios Municipales.

Los interesados en formar parte de la plantilla deben presentarse el próximo martes 27 de junio, de 9 a 2 de la tarde, en la Feria del Empleo a desarrollar en la Plaza de Armas.

De acuerdo con la convocatoria, los requisitos para chofer son sexo masculino, mayor de edad; experiencia en manejo de 6 meses a un año, licencia de manejo y disponibilidad de horario.

Mientras que, para la contratación de ayudantes se requiere ser mayor de edad; sexo masculino; e identificación oficial.

En ambos casos es necesario que los interesados presenten solicitud de empleo en el módulo de Servicios Municipales que estará instalado en la Feria del Empleo “Solo faltas tú”.

Con la reciente incorporación de más camiones recolectores de basura se ampliaron las rutas de servicio, por lo que se busca fortalecer el departamento para atender, de manera oportuna, a las 130 colonias que hay en la localidad, destacó César Flores Jiménez, secretario de Servicios Municipales.