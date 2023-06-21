Ofrece Coahuila un buen futuro a niñas y niños

SALTILLO, COAH.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís enfatizó que Coahuila tiene un buen futuro para las niñas y niños de toda la entidad, y para los que hoy fueron reconocidos por el pueblo y el Gobierno del Estado, al ser ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2023.

“Estamos muy orgullosos de los 19 niñas y niños que ganaron la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2023; felicitamos a todas las escuelas, a sus maestras y maestros, y reconocemos el apoyo e impulso de las madres y padres de familia por ser el soporte más importante de este gran logro”, mencionó.

La Olimpiada del Conocimiento es una evaluación que se realiza cada ciclo escolar, que se aplica al 100 por ciento de los alumnos de sexto grado de primaria de todas las escuelas del Estado.

Este proceso inició en el mes de febrero, y en la primera etapa participaron más de 54 mil alumnas y alumnos; a la etapa regional avanzaron 1,297, y de esta etapa resultaron ganadores 185 alumnas y alumnos. Al final fueron 19 los ganadores de la etapa estatal.

El gobernador Miguel Riquelme resaltó el trabajo de los docentes, al mencionar que este logro de sus alumnos es parte del liderazgo que deben de seguir fomentando en las y los niños.

Señaló que se debe seguir impulsando practicando la participación ciudadana activa de los padres y de las maestras y maestros, pues cuando esto sucede hay un Coahuila como el que hoy tenemos.

“En estos días que me restan de mi Administración tengo la obligación y la responsabilidad de dejar un Coahuila con bases bien sentadas, sobre todo en la educación y en la participación que hoy tiene nuestra entidad”, expresó.

Comentó que si hoy Coahuila es un estado seguro y que ofrece la mejor mano de obra, es precisamente por la participación de toda la gente, por el trabajo de los decentes y de los padres de familia.

Riquelme Solís agregó que gracias a este trabajo entre Gobierno y sociedad, hoy se ha formado un Coahuila en el que las y los niños tendrán la oportunidad, una vez que concluyan sus estudios, de quedarse a trabajar en su tierra, en sus regiones, en sus ciudades.

“En la construcción de todo este andamiaje en materia de economía, el sector educativo es parte muy importante por la formación de nuestras niñas y de nuestros niños”, dijo.

Miguel Riquelme mencionó que tras la pandemia, hoy se tiene un Coahuila con los mejores indicadores y que todo mundo habla de la seguridad de Coahuila, del sector educativo y de la mano de obra calificada que hoy tiene la entidad.

“Siéntanse parte de ese logro que se llama competitividad, rubro en el cual Coahuila es el cuarto mejor en el País”, puntualizó.

Francisco Saracho Navarro, Secretario de Educación del Estado, informó que el Instituto de Desarrollo Docente, Investigación, Evaluación y Certificación, que coordina Margarita Loera Leza, es el órgano encargado de diseñar la instrumentación de evaluación que explora el nivel de conocimiento de los alumnos.

El instrumento incluye las áreas de español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, y formación cívica y ética.

Agradeció por el apoyo, impulso y acompañamiento de las y los niños, a los maestros de los ganadores, así como a los padres y madres de familia.

“Gracias Gobernador por el impulso que le ha dado a la educación en la entidad; gracias por permitirnos encauzar estas acciones, obras y programas para fortalecer el sistema educativo y brindar a la niñez y juventud de Coahuila, oportunidades de forjarse un futuro de éxito”, expresó.

Saracho Navarro destacó que en Coahuila, todos los niños y las niñas tienen un espacio seguro en las escuelas.

José María Fraustro Siller, Alcalde de Saltillo, expresó que hoy se reconoce a 19 estudiantes que día a día se ocupan de hacer lo que les corresponde con esmero, con dedicación y con disciplina.

“Soy un firme creyente que propiciar las condiciones para un desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes, catapultan a una región; qué mejor ejemplo que nuestra entidad, un tierra fuerte y próspera que destaca por muchas cosas, y una de ellas es el capital humano de calidad que se forma en nuestras grandes instituciones educativas”, señaló.

A nombre de los participantes en el Olimpiada del Conocimiento, Romina Guadalupe Guajardo Velázquez, alumna de la Escuela Primaria Federal “Presidente Benito Juárez García”, de Saltillo, agradeció al Gobernador, al Secretario de Educación, así como al Alcalde de Saltillo, por el interés y la importancia otorgados a este concurso; además por estar siempre al pendiente de la niñez y juventud coahuilense.

“Esto representa un reconocimiento a la dedicación y al esfuerzo que hemos llevado a cabo en este camino”, expresó.

Acompañaron al gobernador Miguel Riquelme en el presídium, además, María Eugenia Calderón Amezcua, diputada coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura, Familias, Desarrollo Urbano y Actividades Cívicas, y Jorge Alberto Salcido Portillo, Subsecretario de Educación Básica del Estado.