Ofrecen esperanza a pacientes con cáncer

Saltillo, Coah.- Pacientes de cáncer externaron su satisfacción por la atención médica especializada que reciben en el Centro Oncológico "Salvador Chavarría Delgado", de la Secretaría de Salud del Estado, que alienta su esperanza y la cristalización de sueños e ilusiones "porque aún tenemos proyectos de vida".

Asimismo, destacaron su reconocimiento al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís por el inicio de operaciones del nosocomio, que comenzó la programación de las primeras sesiones de quimioterapias, además de consulta externa y dotación de medicamentos oncológicos.

La señora Mayra del Rocío Coronado González, residente de Saltillo, recibe cada 21 días quimioterapias en el moderno centro, que cuenta con tecnología de punta para la atención de los diversos tipos de este padecimiento.

Expresó su satisfacción: "Porque el servicio es de calidad, es excelente y las personas muy humanas", y externó su gratitud por la atención que recibe en el lugar, "sobre todo porque los tratamientos para cáncer son muy caros".

"La verdad es que el Gobierno del Estado está dando muy buen servicio, muy buena atención, porque muchos no tenemos los recursos para ser atendidos, sobre todo aquellos pacientes que no tienen servicios institucionales de salud. Carecemos de los servicios del IMSS o ISSSTE y aquí he encontrado mucho apoyo".

Al tiempo que reiteró su reconocimiento al gobernador Miguel Riquelme, a quien le pidió que su gobierno siga con el sentido humano.

"Sé que el gobernador Riquelme es una persona de un gran corazón, que ha hecho muy buen trabajo y que siga apoyando a todos los que padecemos este mal", apuntó, "los pacientes de cáncer formamos todos una comunidad, una hermandad".

Dijo que recibir este tratamiento es una oportunidad de vida: "Todos tenemos sueños y todos tenemos ilusiones y todos tenemos un proyecto de vida".

En tanto, el señor José Alejo Reyes Almanza, también en sesión de quimioterapia, expresó su satisfacción por la atención que recibe en el Centro.

Aseguró que este centro es una esperanza para los pacientes de cáncer: "Sobre todo si están como yo, que no tengo ni Seguro Social ni otro servicio médico. Por comentarios de cercanos vine a dar aquí y gracias a Dios me han ayudado".

Agradeció al Gobierno de Coahuila por la atención especializada que recibe, "principalmente porque este medicamento es bastante caro; uno está al día nada más, con el poquito sueldo que uno gana".

Transmitió además su agradecimiento al personal que le atiende en las sesiones de quimioterapias: "Decirles muchas gracias, estoy muy agradecido, en verdad, porque sin conocerlo a uno, lo tratan de maravilla; es una atención de maravilla".