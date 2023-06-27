Para buscar trabajo es Coahuila mejor opción

SALTILLO, COAH.- Sergio Aguilera, Presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, dio a conocer que personas de la Región Centro, continúan emigrando a la Región Sureste para buscar mejores oportunidades de empleo, aunque no necesariamente dependen directa o indirectamente de la empresa acerera Altos Hornos de México, misma que enfrenta una fuerte crisis económica desde hace meses.

De igual manera, señaló que tiene conocimiento de familias que han optado por trasladarse a Nuevo león; sin embargo, expresó que la calidad de vida es mejor en Coahuila: “Creo que ellos mismos se darán cuenta que además de que acá es más barato, hay seguridad, por eso considero que es más conveniente tener como opción a alguna empresa de la entidad”.

Sergio Aguilera destacó que de igual manera, tienen registros de empresarios que buscan colocarse en la región Sureste para ofrecer sus servicios porque también existe crecimiento e inversiones que continuamente están llegando, principalmente a Ramos Arizpe.

“Hay un movimiento normal de migración, principalmente de otros estados del país, pero lo importante es que los coahuilenses también aprovechen las vacantes, hay muchas por cubrir y un crecimiento importante en cuestión de desarrollo”, finalizó el Presidente de la AIERA.