Parejas prefieren a recién nacidos

SALTILLO, COAH.- De acuerdo a Roberto Cárdenas Zavala, director de DIF Coahuila, la dependencia alberga actualmente a 38 adolescentes que se encuentran en espera de ser adoptados; sin embargo, las parejas interesadas en el proceso buscan a menores de 8 años de edad o preferentemente, a recién nacidos.

“Hay 20 niños y 18 niñas que se encuentran en espera de poder estar con una familia que los adopte, pero lamentablemente no hay interés en padres que deseen adoptar a adolescentes, pues la mayoría va en búsqueda de bebés”, explicó el funcionario.

Zavala Cárdenas agregó que la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia tampoco tiene a personas interesadas en adoptarlos, por lo que una de las estrategias que DIF Coahuila ha implementado es que las parejas puedan ingresar a los albergues y convivir con ellos, para que de esta manera puedan conocerlos, convivan y esperar si existe algún interés en hacerlos parte de sus familias.

“El 90 por ciento de los padres quieren a niños y niñas incluso hasta los 8 años de edad, pero no a mayores, por eso es que hemos recurrido también a las redes sociales para que la gente sepa que estos adolescentes han tenido apoyo psicológico y han sido bien tratados con nosotros”, finalizó Cárdenas Zavala.