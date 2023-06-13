Penas más severas a “monta choques”

SALTILLO, COAH.- La Diputada del PAN, Mayra Valdés González presentó un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para que se tipifique la extorsión de los “montachoques”, ello luego de los casos que se han registrado en las carreteras de Saltillo - Monterrey y Saltillo - Monclova.

“La propuesta es que se agregue un párrafo al Artículo 333 del Código Penal para que se tipifique la extorsión de los delincuentes que simulan accidentes en carreteras y se aprovechan de la buena fe de las personas que se detienen para auxiliarlos; ellas se convierten en víctimas de extorsión y queremos que se agregue el agravante cuando utilizan violencia física o moral”, detalló la legisladora.

Valdés González añadió que actualmente la pena de cárcel es de cinco a diez años, por lo que la petición a los Diputados fue que se incremente 2/3 partes más la multa para quienes extorsionen a mujeres y adultos mayores.

“Ya está tipificado el delito de extorno, pero con la propuesta de agregar un párrafo al Artículo 333 se pide que se convierta un agravante que las víctimas sean mujeres y adultos mayores, además de la violencia física o moral” reiteró la Diputada del PAN.