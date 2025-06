Pide IP no regularizar viviendas invadidas

ARTEAGA, COAHUILA.- La Coparmex Coahuila Sureste manifestó su preocupación ante el reciente anuncio del Infonavit que permitiría la regularización de viviendas invadidas, lo que a juicio del organismo empresarial fomenta la ilegalidad y debilita el Estado de Derecho.

Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, criticó fuertemente la propuesta, al considerar que envía un mensaje negativo a la sociedad al premiar actos ilegales como la ocupación de propiedades ajenas.

"Lo que no es tuyo, no te pertenece. No entiendo por qué se está fomentando la ilegalidad de esta manera. Esto va a abrir la puerta a negocios por debajo del agua, generando conflictos y afectando la seguridad jurídica de los legítimos propietarios", advirtió.

López Villarreal consideró que esta iniciativa atenta contra el derecho a la propiedad privada, y podría generar un efecto multiplicador en el fenómeno de invasión de casas, al dar la impresión de que las autoridades están dispuestas a negociar con quienes las ocupan de manera irregular.

"Ahora resulta que debo denunciar una invasión para que el gobierno me respalde. Eso es preocupante. El mensaje que se está mandando es que conviene más invadir una casa que solicitar un crédito de forma legal", añadió.

Desde su perspectiva, el Estado debe garantizar la protección de la propiedad privada y actuar dentro de la legalidad, respetando los derechos humanos, pero sin legitimar actos de despojo.

"Cualquier casa habitada de forma irregular debe ser desalojada de manera pacífica y legal, pero no se puede permitir que se motive la ocupación como si fuera una vía legítima para acceder a una vivienda", puntualizó.

El líder empresarial hizo un llamado a las autoridades a fortalecer el Estado de Derecho y reconsiderar políticas que, en lugar de brindar certeza jurídica, abran la puerta a abusos y conflictos sociales.