Pide MARS continuar mando único policial

SALTILLO, COAH.- Al refrendar su compromiso por trabajar con los alcaldes electos y reelectos de Coahuila que entrarán en funciones el primero de enero, el gobernador Miguel Riquelme Solís anunció que el próximo viernes durante el Consejo de Seguridad pedirá a los ediles entrantes que se conformen 38 mandos únicos para mantener la paz y tranquilidad en el estado.

Sin embargo subrayó que esta invitación a seguir trabajando en equipo como se ha hecho con Saltillo será "para los que quieran".

"Mi compromiso es trabajar de la mano con los 38 nuevos alcaldes y alcaldesas junto con los que se reeligieron, si quieren, porque Saltillo es una muestra que combinando los recursos se hacen más cosas y les va bien", señaló.

Comentó que luego los que no acceden a hacer equipo se la pasan en su administración haciendo "banquetitas".

"El viernes tengo el Consejo de Seguridad; van los alcaldes actuales y los electos, porque no quiero que no digan que no les avisé a los nuevos cómo se maneja la seguridad y la idea es que tengamos 38 mandos únicos y que estemos coordinados y que sigamos con el mismo esquema para mantener tranquilo y en paz Coahuila", detalló.

Subrayó que la fórmula para tener a Coahuila seguro es generando empleos, la unidad y la confianza que es lo que se debe permanecer y garantizarse.

Indicó que el primero de enero si bien hay cambio de actores, pero no de políticas públicas por lo que se debe de mejorar en cada uno de los 38 municipios, por lo que el cierre en cada ayuntamiento debe hacerse con mucha claridad.

En ese sentido reconoció el trabajo realizado por el alcalde de Saltillo de quien dijo que habrá "Manolo para rato" al destacar que es alguien que ha demostrado eficacia en el gobierno y en seguridad.

El mandatario estatal también se refirió al cambio de gobierno en la capital donde dijo que a partir del primero de enero con José María Fraustro Siller se escogerán los espacios para seguir con más proyectos de infraestructura y así cumplirle a Saltillo.

Por eso insistió en que en estos dos años que aún le restan de administración estatal cumplirá con sus compromisos para trabajar por mejorar Coahuila.