Pide Morena apoyar en adopciones LGBT

SALTILLO, COAH.- La Diputada de Morena, Lizbeth Ogazón Nava solicitó en el Congreso del Estado que se ejecuten políticas públicas para que se les dé mayor difusión a las adopciones entre las parejas homoparentales, pues son pocas las parejas que se han convertido en tutores de menores.

“Durante el año 2014 se hizo la modificación a la ley para que se aprobaran las adopciones entre parejas del mismo sexo, pero a la fecha solamente se han registrado cinco en Coahuila y diez que provienen de otros Estados de la república”, detalló Ogazón Nava.

La Legisladora añadió que las parejas del mismo sexo se enfrentan a la discriminación, juicios de valor y escrutinio de la sociedad e incluso de las mismas autoridades que cuestionan a este tipo de familia.

“Se vulnera su derecho a formar una familia, pero también el de los menores que son los principales en tener el derecho a crecer y desenvolverse en una familia que les dé amor”, destacó la diputada de Morena.

Finalmente, Lizbeth Ogazón expresó: “Más allá de los prejuicios y de las ideas discriminatorias, el impacto es brutal si se toma en cuenta que dicha narrativa se opone a que niñas y niños puedan llevar una vida plena de recuerdos y conociendo lo que es una familia, y el temor al rechazo ha inhibido a las parejas para solicitar a menores en adopción, que permanecerán en instituciones de custodia donde se intentará apoyar su desarrollo, pero eso no puede sustituir la experiencia de vivir en un entorno familiar”.