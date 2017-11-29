Pide Salud apoyo por casos de suicidio

Saltillo Coah.-Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, Secretario de Salud en Coahuila, en entrevista, señaló que en el caso del suicidio no se puede trabajar solo sino en conjunto con demás instituciones. Esto después de preguntarle si existían alguna “forma” nueva de tratar los casos.

“Eso lo venimos tratando hace año y medio. Es un problema donde está participando mucha gente. Obviamente necesitamos el apoyo de todos y no nada más de la Secretaría”.

Coahuila cierra el año con un suicidio cada dos días según medios de comunicación, y la depresión es uno de los problemas más tratados en el Centro de Salud Mental en la ciudad de Saltillo.

En semanas anteriores, el Congreso del Estado aprobó un exhorto a la Secretaría de Salud para que incremente la creación de material gráfico, visual y audiovisual, así como campañas especiales dirigidas tanto al personal docente como a la comunidad estudiantil que brinden información adecuada y completa referente al suicidio.

El exhorto hecho por la legisladora Georgina Cano, también promueve facilitar el acceso al uso de los servicios existentes que tiendan a prestar ayuda para su prevención.