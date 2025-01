Piden a Gobierno federal que no "doble las manos"

SALTILLO, COAH.-El Diputado federal del PAN, Theo Kalionchiz, advirtió que México debe actuar de manera inmediata ante las políticas proteccionistas de Estados Unidos que buscan reindustrializar su economía.

Según el legislador, el país necesita implementar estímulos fiscales agresivos para retener a los empresarios y prevenir la pérdida de empleos, señalando que el gobierno federal aún no ha tomado medidas contundentes al respecto.

Kalionchiz criticó las recientes iniciativas del gobierno mexicano, calificándolas de insuficientes y sin los incentivos adecuados para mantener las industrias en el país.

"Exigimos al gobierno que no se quede de brazos cruzados, que no doble las manos y que adopte una política más agresiva que la de Estados Unidos para proteger nuestras empresas. Si México no actúa con firmeza, las empresas se irán de nuevo a Estados Unidos", señaló el diputado.

El legislador también destacó que el verdadero competidor de México no es Centroamérica ni Sudamérica, sino directamente Estados Unidos, cuyo presidente está implementando políticas para recuperar industrias y aumentar el empleo formal: "El gobierno mexicano no ha comprendido que la competencia está en los EE. UU., no en otras regiones", recalcó Kalionchiz.

De igual manera, el Diputado del PAN lamentó que, hasta el momento, el gobierno federal se haya limitado a emitir decretos y discursos sin presentar un plan de acción claro para enfrentar la presión de Estados Unidos: "Lo que buscamos como país es avanzar. En Coahuila estamos decididos a seguir adelante, y lo que quieren los mexicanos es lo mismo", agregó.

Kalionchiz también se refirió a las recientes amenazas del expresidente Donald Trump, señalando que forman parte de la estrategia de renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según el legislador, Trump busca replicar en todo el país un modelo fiscal similar al de Texas, que favoreció la reindustrialización mediante reducciones fiscales: "Lo que Trump está buscando es presionar al gobierno mexicano con aranceles para promover el regreso de las industrias automotrices a EE. UU.", explicó.

Finalmente, pidió al gobierno que implemente estrategias que premien a trabajadores y empresarios, ofreciendo estímulos fiscales que fomenten la inversión y la generación de empleos.