Piden castigo para funcionario del PJF

SALTILLO, COAHUILA.-Luego de los hechos registrados el fin de semana, en los que Eduardo Fuentevilla, funcionario del PJF, protagonizó un bochornoso escándalo, al amenazar a elementos de la Policía Municipal de Saltillo, Sergio de la Torre, Candidato a Juez Federal, presentó una queja en su contra ante el PJF.

"No me quedé solo en una denuncia pública que hice en redes sociales, acudí ante la autoridad competente, porque confío en la justicia y está se defiende con hechos...esta acción la hago en congruencia con mis principios" comentó de la Torre.

El vídeo publicado en las redes sociales del candidato, mostró el documento oficial donde el Poder Judicial de la Federación recibió con sello oficial, la queja formal en contra de este servidor público, aunque aún no se ha dado a conocer la posible sanción que pudiera adquirir.

Sin embargo, aún queda latente la posibilidad de que los elementos de seguridad municipal, presenten alguna denuncia por amenazas contra Fuentevilla, ya que aunque no se hizo en el momento, no significa que no pueda realizarse.