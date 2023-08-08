Piden detener libros de texto

SALTILLO, COAH.- Diputados locales del PRI, PAN y PRD, además de organizaciones religiosas y de padres de familia “chocaron” este martes en la sesión de los legisladores locales contra el Partido Morena, representado por Lizbeth Ogazón, luego de que los grupos parlamentarios presentaron un exhorto al Gobierno Federal para que se detenga la distribución de los libros de texto gratuitos en el nivel básico.

Las Diputadas Mayra Valdés y Luz Natalia Virgil Orona, del Partido Acción Nacional, al igual que Bárbara Cepeda Boehringer, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, llevaron al Congreso del Estado dos Proposiciones con Punto de Acuerdo para pedir a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal que detenga la distribución de libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, hasta que se realice una nueva revisión de estos en los términos y formas establecidos en la ley; y en tanto, se implementen las medidas que resulten necesarias para no afectar el ciclo escolar.

El segundo de ellos fue similar en la petición al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública y en coordinación con expertos y profesionales de las ciencias de la educación y la pedagogía, se lleven a cabo los estudios analíticos pertinentes para garantizar la calidad en el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024.

Las legisladora expusieron diversos puntos del contenido, como los errores gramaticales, la adoctrinación de la Cuarta Transformación, además de abordar de manera equivocada y temprana el tema de la sexualidad y diversidad de género.

Por su parte, Lizbeth Ogazón del Partido Morena defendió la elaboración de los libros de texto y destacó que se le dio más importancia a las lenguas indígenas que al inglés, por considerarse discriminatorio darle prioridad al idioma extranjero.

Los asistentes en repetidas ocasiones interrumpieron la participación de Ogazón para acusarla de mentir, pedirle que se fuera a Cuba, señalarle que es de la ciudadanía de donde obtiene sus ingresos y por lo tanto, debe acatar lo que ésta decida; de igual manera, un padre de familia le recriminó la estancia en Europa del hijo menor del Presidente Andrés López Obrador con la expresión: ““Y el Chocorrol en Inglaterra!”.

Cabe señalar que los exhortos hacia el Gobierno Federal fueron aprobados por mayoría, a excepción de la diputada Lizbeth Ogazón Nava, quien votó en contra de los Puntos de Acuerdo.