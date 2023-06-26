Piden elevar penas de feminicidio

SALTILLO, COAH.- La Diputada María Eugenia Calderón Amezcua presentó en el Congreso del Estado de Coahuila una iniciativa para que eleve el castigo para feminicidas de menores de edad, por lo que exhortó a los legisladores para que voten a favor y de esta manera, se incluya en el Artículo 188 del Código Penal una agravante cuando dicho delito se cometa en contra de una niña o adolescente.

La Diputada María Eugenia Calderón Amezcua presentó en el Congreso del Estado de Coahuila la iniciativa.

“Actualmente, la pena máxima de acuerdo al Artículo 188 del Código Penal en castiga por el delito de feminicidio establece que son de 40 a 60 años de prisión y multa, pero la solicitud es que la pena se eleve hasta en una tercera parte cuando la víctima sea menor de edad”; detalló la legisladora.

De igual manera, Calderón Amezcua expresó que en este tipo de lamentables casos, las niñas y adolescentes se encuentran con barreras que les impiden recibir de forma oportuna servicios adecuados y acceso a la justicia.

“Las menores de edad sufren el mismo riesgo de que la secuestren, torturen, las golpeen y abusen sexualmente de ellas, es un sector vulnerable, por eso es necesario que las penas sean mayores para prevenir y evitar que se sigan registrando más víctimas”, reiteró María Eugenia Calderón.