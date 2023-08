Piden evitar senderismo en solitario

SALTILLO, COAH.- Sergio Marines Gómez, titular de PROFAUNA en Coahuila, recomendó a los visitantes que llegan a las zonas boscosas de la Región Sureste, principalmente por la actual temporada vacacional, no internarse solos en las zonas para evitar accidentes o riesgos, tal y como sucedió en el caso donde una mujer regiomontana se perdió y a los pocos días encontraron su cuerpo en un barranco.

"Si no se tiene conocimiento de las áreas ni tampoco experiencia en senderismo, les insistimos en que no se arriesguen a internarse solos; lamentablemente hay turistas que no toman conciencia y practican esta actividad sin los conocimientos y terminan extraviados, por ello de manera constante los exhortamos a evitar ponerse en riesgo", reiteró el funcionario.

Marines Gómez añadió que por parte de PROFAUNA, se cuenta con una Centro de Manejo Ambiental en el Cañón de San Lorenzo, ubicado al sur de Saltillo, donde aplican el control de las personas que visitan dicha reserva ambiental: "Hay personal encargado y con la encomienda de localizar a los posibles turistas que se extravíen en la sierra".

Finalmente, el funcionario destacó que si se quiere practicar senderismo, se puede pedir apoyo a la Asociación Civil de Conservación de San Lorenzo para hacer visitas guiadas en las zonas boscosas, así como avisar a familiares o amigos con los que acuden a la sierra el rumbo y probable hora de regreso de las áreas que quieren visitar.