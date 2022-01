Piden sancionar venta de pruebas falsas de COVID

SALTILLO, COAH.- Durante la Sesión del Congreso del Estado de Coahuila, legisladores solicitaron sancionar a las personas que oferten pruebas de detección de COVID falsas, además de la vacunación contra el coronavirus para niños mayores de 5 años.

La primera proposición con Punto de Acuerdo la presentó la Diputada Martha Loera Arámbula, conjuntamente con las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario "Miguel Ramos Arizpe", del Partido Revolucionario Institucional.

Lo anterior con el objetivo de exhortar respetuosamente al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que, por conducto de la Secretaría de Salud y en coordinación con el Estado, instale puntos permanentes de vacunación contra el covid-19 para todos los rangos de edad, a partir de los 5 años, en las zonas urbanas, semiurbana y rural del Estado de Coahuila.

De igual manera, se dio lectura a la Proposición con Punto de Acuerdo que presentó la Diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez de la Fracción Parlamentaria "Mario Molina Pasquel" del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar también a la Secretaría de Salud Federal, con el fin de que se detecten la comercialización y se sancione la venta no autoriza y de procedencia desconocida de pruebas rápidas de covid-19, a través de redes sociales.

En el mismo tema, se pidió también que se continúe mediante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) una alerta a la población en general, a la no adquisición de marcas de pruebas rápidas que no cumplen con especificaciones de calidad y no garantizan un resultado confiable.