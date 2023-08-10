Pierde la vida a un costado de la clínica ISSSTE

SALTILLO, COAH.- Una persona sin vida fue localizada la tarde de este miércoles en un costado del Hospital del ISSSTE, en Saltillo, el cual fue identificado por sus identificaciones como Héctor “N”.

De acuerdo a testigos, el occiso que minutos antes, el hombre que tenía aproximadamente 54 años de edad se encontraba descansando en una pequeña barda de la cerca que debilita al hospital ubicado al norte de la Capital del Estado, cuando de pronto se desvaneció, por lo que llamaron a una ambulancia para que lo atendieran y al llegar los paramédicos, ya no contaba con signos vitales.

Trascendió que Héctor caminaba por el lugar cuando se sentó a descansar en el lugar y poco después perdió el conocimiento; se investiga un posible paro cardíaco, pero será la necropsia de ley la que arroje las causas de la muerte.

Al lugar llegaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal para tomar conocimientos de los hechos y enviar el cuerpo al SEMEFO para determinar los motivos del deceso, aunque en primera instancia presentaba como lesiones diversas escoriaciones en ambos codos y rodillas.